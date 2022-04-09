Героя интернета кота Степана, которому пришлось эвакуироваться из Харькова вместе с хозяйкой, номинировали на самую престижную в блогосфере премию - World Influencers and Bloggers Award. Об этом сообщила сама хозяйка кота в Instagram.

Церемония награждения состоится 18 мая в Каннах. Деньги, собранные на этом мероприятии, пойдут на помощь Украине. Она призвала украинцев в Европе присоединяться к мероприятию, покупая не него билеты.

Фото: Instagram/ loveyoustepan

Напомним, что украинский кот Степан стал популярен прошлой осенью. Изначально он обрел популярность лишь в TikTok, куда хозяйка кота выкладывала видео, где Степан со своим "фирменным" недовольным выражением морды смотрит на разные алкогольные напитки. Но после того, как фото Степана опубликовала у себя известная певица Бритни Спирс, кот стал очень популярным и в Instagram.

После этого кот даже рекламировал мировые бренды на своей странице, например, Valentino.

В середине марта хозяйке кота удалось выехать с питомцем за границу. Она жила на Северной Салтовке - в том микрорайоне Харькова, который подвергался наибольшим обстрелам. После этого он смог собрать 10 тысяч долларов на помощь животным Украины, которые пострадали из-за войны.