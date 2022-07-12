Мировая цена на нефть может вырасти на 40% - Reuters
Мировая цена на нефть может вырасти на 40% - до примерно 140 долларов за баррель. Об этом заявил высокопоставленный чиновник минфина США, пишет агентство Reuters.
Чтобы этого не произошло, нужно вводить ограничение цен на российскую нефть, о чем заявлялось на саммите "Большой семерки". И позволить Росси продавать топливо ниже этой цены (то есть частично снять санкции).
Агентство сообщает, что между США и Японией идут переговоры относительно коридора этой цены. Обсуждается стоимость в 40-60 долларов за баррель (сейчас более 100).
Правда, механизм, по которому к этой схеме присоединятся другие страны, кроме "Большой семерки", пока неизвестен. Россия сейчас активно продает свою нефть в Индию и Китай.
Напомним, российская военная промышленность все еще получает много денег от нефти.
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