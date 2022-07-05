Зеленский обвинил Грецию в помощи РФ транспортировать нефть танкерами
Греческие компании обеспечивают наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодном правительственном круглом столе The Economist.
"Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила наибольший кризис в истории. В то же время одновременно мы видим, как греческие компании обеспечивают чуть ли не наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, тогда как другой российский энергоресурс используется как оружие против Европы и против семейного бюджета каждого европейца", - сказал Зеленский.
Ранее издание Die Welt писало о том, как Греция помогает России обходить санкции и экспортировать нефть по морю.
Тем временем Россия заявила о $2,4 млрд сверхдохода на продаже нефти в июне. В июле ждут дополнительные $4,5 млрд.
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