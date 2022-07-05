Греческие компании обеспечивают наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

"Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила наибольший кризис в истории. В то же время одновременно мы видим, как греческие компании обеспечивают чуть ли не наибольший танкерный флот для транспортировки российской нефти, тогда как другой российский энергоресурс используется как оружие против Европы и против семейного бюджета каждого европейца", - сказал Зеленский.

Ранее издание Die Welt писало о том, как Греция помогает России обходить санкции и экспортировать нефть по морю.

Тем временем Россия заявила о $2,4 млрд сверхдохода на продаже нефти в июне. В июле ждут дополнительные $4,5 млрд.

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Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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