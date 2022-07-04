Страны G7 планируют установить предел цен на нефть из РФ на уровне вдвое ниже текущей ее стоимости.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Kyodo.

"Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже", - сказал он.

Отметим, ранее в G7 согласилась рассмотреть вопрос об установлении верхнего предела цены на сделки с российской нефтью в рамках ужесточения санкций против РФ. По итогам саммита страны заявили, что верхний предел цен будет согласован по итогам консультаций с международными партнерами.

Напомним, ранее сообщалось, что после введения санкций РФ благодаря Китаю и Индии зарабатывает на нефти больше, чем до начала войны.

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