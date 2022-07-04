Страны G7 планируют вдвое снизить максимальную стоимость нефти из РФ
Страны G7 планируют установить предел цен на нефть из РФ на уровне вдвое ниже текущей ее стоимости.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Kyodo.
"Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже", - сказал он.
Отметим, ранее в G7 согласилась рассмотреть вопрос об установлении верхнего предела цены на сделки с российской нефтью в рамках ужесточения санкций против РФ. По итогам саммита страны заявили, что верхний предел цен будет согласован по итогам консультаций с международными партнерами.
Напомним, ранее сообщалось, что после введения санкций РФ благодаря Китаю и Индии зарабатывает на нефти больше, чем до начала войны.
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