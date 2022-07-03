Представленные администрацией президента США Джо Байдена инициатива в сфере добычи нефти расходится с его предвыборными обещаниями в сфере климата и сокращению бурения. Об этом сообщает Washington Post.

"Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", - говорится в сообщении.

Также журналисты сообщили, что проанализировали план об общественном обсуждении аренды мест бурения, опубликованный министерством внутренних дел. В нем говорится о приблизительно десятках мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука. Чиновники также уточнили, что в будущем план может быть скорректирован.

"Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях", - резюмировали журналисты.

Напомним, большинство американцев выступает против того, чтобы Трамп и Байден вновь баллотировались в президенты. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.

Также мы рассказывали, что Трамп может в скором времени объявить о начале предвыборной кампании за пост президента США.