Президент США Джо Байден предсказал, что несколько штатов будут пытаться арестовать женщин за то, что они пересекают границу штата, чтобы сделать аборт.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам Байдена, такое будет происходить после того, как Верховный суд США отменил конституционное право на процедуры по всей стране.

13 штатов, возглавляемых республиканцами, запретили или строго ограничили процедуру абортов в соответствии с так называемыми триггерными законами после решения Верховного суда. Женщинам в этих штатах, желающим сделать аборт, возможно, придется поехать в штаты, где он остается законным, но по законам своего штата они станут нарушителями закона.

"Страна" сообщала, что в США в конце июня отменили конституционное право на аборты.

Байден на это заявил, что решение об отмене права на аборт возвращает Америку на 150 лет назад. Президент США считает, что решение Верховного суда об отмене конституционного права на аборт лишит американских женщин контроля над своей жизнью, и призвал избирателей защищать свои права на предстоящих выборах.