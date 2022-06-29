В США после скандального решения о запрете абортов еще больше пошатнулся падающий рейтинг президента Байдена, а позиции экс-президента Трампа только укрепляются.

Что накануне назначенных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс может определить судьбу правящей Демпартии во главе с Байденом, повлиять на избрание следующего президента и напрямую сказаться на ситуации в Украине.

Многие сторонники Демпартии разочаровываются в способности своих лидеров проводить обещанные реформы. И отмена абортов лишь укрепило мнение о слабости Байдена и его команды, которые не могут противостоять реваншу консерваторов-республиканцев по ключевым вопросам.

При этом республиканские избиратели подобные решения воспринимают как победу, что способствует их консолидации и электоральной мобилизации накануне выборов.

Узнавали, какие политические последствия может иметь запрет на аборты и как это отразится на Украине.

Аборты и выборы

В Штатах нарастает волна протестов после того, как Верховный суд США отменил гарантированное на федеральном уровне право на аборты.

Право на аборты отдано на рассмотрение штатов. В шестерых из них запреты на аборты вступили в силу автоматически – Миссури, Луизиана, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Южная Дакота. Еще шесть штатов либо ограничили, либо полностью запретили аборты уже на добровольных началах. В некоторых аборты будут запрещены в том числе и после изнасилования или инцеста.

По оценке Института Гутмахера, 26 штатов могут запретить аборты, 13 из них – в ближайшее время.

Тем временем по всей стране американцы вышли на улицы, протестуя против отмены конституционного права на аборт.

Шквал недовольства только нарастает. Активисты Антифа и Black Lives Matter пытались прорваться к зданию Верховного суда, поджигали американские флаги и требовали "сжечь дотла всю систему". В Аризоне погромщикам удалось прорваться в здание местного Конгресса. В Лос-Анджелесе они перекрыли центральные улицы города. А в Сиэтле бросились громить здания организаций, выступающих против абортов.

Байден заявил о то, что он ошеломлен таким решением Верховного суда, где трех из пяти консервативных судей назначил еще Трамп (должности у них - пожизненные).

Некоторые увидели "руку Кремля" даже в решении Верховного суда США, мол, Москва неким образом повлияла, чтобы американцы забыли о войне в Украине.

На фоне запрета абортов и проблем в экономике, по словам экспертов, ситуация складывается не в пользу демократов, которым многие прочат потерю контроля над обеими палатами Конгресса.

Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. И заявляет о якобы готовящихся фальсификациях в республиканских штатах.

На прошлых промежуточных выборах, при Трампе, демократы добились перевеса над республиканцами в Палате представителей, но немного уступили им в Сенате. Исправить эту ситуацию Демпартии удалось лишь в январе 2021-го, после второго тура выборов в Джорджии.

Сара Биндер, старший научный сотрудник Института Брукингса, в интервью MarketWatch заявила, что промежуточные выборы этой осенью имеют решающее значение для демократов, особенно с учетом того, что сейчас они "обладают единым партийным контролем в Сенате, Палате представителей и Овальном кабинете".

Поэтому "промежуточные выборы неизбежно станут референдумом об отношении ко всей правящей партии" в контексте вотума доверия американских избирателей демократам.

"Уже говорят, что на очереди отмена гей-браков и даже права на контрацепцию. Это Талибан в Западном полушарии! Демократам надо забирать прочное большинство в обеих палатах Конгресса и защищать то же право на аборт законом. Это не говоря о необходимости договориться, наконец, по социальному пакету, который прошёл Палату, но застрял в Сенате. Крайне необходимый тоже. В этот пакет, например, был включён отпуск по уходу за ребёнком до четырех месяцев после родов. А то у нас роженицы должны через день после родов уже на работу выходить, если сам работодатель не гарантировал им отпуск по уходу за ребёнком. Тоже давно пора это менять", - говорит нам экс-украинка Ольга Каменчук, эксперт Центра коммуникации и государственной политики Северо-Западного университета.

"Великие выборы для республиканцев"

На выборах в ноябре этого года борьба пойдет за почти четыре десятка мест в разделенном пополам между демократами и республиканцами Сенате и за все 435 мест в Палате представителей.

На перевыборы в этом году идут 15 республиканцев и 13 демократов. Вакантны еще шесть мест (столько сенаторов решили не переизбираться, пять из них - представители Республиканской партии и один демократ).

По прогнозам, ожесточенная борьба ожидается на выборах за четыре места, удерживаемых демократами, и за три - республиканцами. Еще одно место, считают эксперты, отойдет Демпартии в Нью-Хэмпшире, два - Республиканской партии в Огайо и Флориде, но эксперты не исключают серьезной борьбы и там. Таким образом, у республиканцев больше шансов на перевес.

Согласно прогнозам аналитического центра RacetotheWH, демократы и республиканцы идут почти вровень.

"Эти выборы будут чем-то средним между хорошими и отличными для республиканцев", - считает электоральный аналитик и редактор Inside Elections Натан Гонсалес.

Решающим в судьбе выборов в Конгресс остаётся и фактор Трампа, рейтинг которого лучше, чем у действующего президента: 41,3% одобряют деятельность Трампа, 53% не одобряют (у Байдена - 41% и 55% соответственно).

Согласно опросу Politico-Morning Consult, Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года, которая, по сути, начнется сразу после промежуточных выборов.

"Почти с момента своей инаугурации бывший президент Дональд Трамп является королём Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020 года кандидаты, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, одни из руководителей демократов на партийном мероприятии назвали перспективы на выборах-2022 "ужасными".

"Палата представителей? Скорее всего, потеряна. Сенат? Лотерея", - полагает Politico.

Как демократы готовятся не признавать итоги выборов

В такой шаткой ситуации у демократов уже заговорили о якобы готовящихся массовых фальсификациях в "республиканских штатах".

"Следующий переворот Трампа уже начался. 6 января 2021 года была тренировка. У Республиканской партии Дональда Трампа гораздо больше возможностей сорвать следующие выборы", - пишет Atlantic.

Теперь уже демократы готовятся к непризнанию результатов выборов.

"Да, я думаю, что их легко могут признать недействительными. Представьте, если бы Трампу удалось убедить Пенса не утверждать результаты голосования выборщиков", - сказал Байден на недавней пресс-конференции.

По его словам, на выборах в Конгресс якобы могут быть предприняты "аналогичные попытки".

"Тогда нам придется пересчитывать голоса и выбрасывать те из них, которые засчитывать нельзя", - указал Байден.

По его словам, возможность оспорить итоги промежуточных выборов "напрямую зависит" от того, будет ли в США проведена реформа избирательного права - речь идет о внесенном демократами законопроекте, против которого выступают республиканцы, и шансы на его принятие невысоки.

Дело в том, что в части республиканских штатов ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах.

Демократы заявляют, что это затруднит голосование для определенных категорий избирателей.

"Рейтинг Байдена продолжает падать, что не может не повлиять на результаты демократов на промежуточных выборах. Претворяя в жизнь обещанные левые идеи, президент аннулировал решения Трампа по экономике и миграции, что вылилось в инфляцию и наплыв беженцев. После увеличения пособий по безработице и доплат за пандемию многие, особенно из сферы услуг, перестали выходить на работу, что еще больше разогнало инфляцию. Ко всем проблемам добавилось недовольство общества запретом на аборты, что грозит лишить демократов большинства в обеих палатах Конгресса и сказаться на итогах президентских выборов-2024", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Влияние на Украину

В США говорят, что одна из причин того, что рейтинг Байдена продолжает падать, стал украинский вопрос.

"В Америке нарастает усталость от войны в Украине, часть общества считает, что Вашингтон помогает Киеву в ущерб интересам американцев. После подписания закона о ленд-лизе рейтинг Байдена продолжил падение. С началом избирательной кампании в Конгресс, которая плавно перейдет в президентскую гонку, в приоритете у власти окажутся внутренние проблемы, а украинский вопрос может отойти на второй план, чтобы не дать фору республиканцам и Трампу", - сказал "Стране" американский журналист Алан Броудвотер.

Ранее мы уже писали, что глобальные кризисы, вызванные войной в Украине, которые приводят к ухудшению социально-экономической ситуации в Штатах, серьезно беспокоят демократический истеблишмент, так как грозят ему потерей власти. Именно это является основой, на которой на Западе звучат голоса о необходимости скорейшего прекращения войны путем компромиссов. Это пока выражается не на уровне политического руководства США, а больше на экспертном уровне. Но звоночки для Украины в любом случае тревожные.