Более 80% граждан США считают, что дела в их стране сейчас идут плохо, и лишь 19% - что хорошо.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.

Исследование было проведено 24-25 июня - сразу же после резонансного решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на аборты. Респондентам предложили высказать свое мнение по поводу этого шага и ситуации в стране в целом.



Тот факт, что демократы в особенности не одобряют это решение, побудил их более критически относиться к тому, как обстоят дела в стране в целом. Это, в свою очередь, еще сильнее снизило общий показатель. На сегодняшний день лишь 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо, следует из опроса телеканала. При этом 81% респондентов придерживаются противоположной оценки.

В целом мнения американцев относительно постановления по делу "Роу против Уэйда", дававшего конституционные гарантии на аборты, показательно разнятся в зависимости от того, какому политическому лагерю они симпатизируют – демократам или республиканцам.



Так, среди опрошенных сторонников Демократической партии США лишь 17% одобряют решение Верховного суда (78% - у сторонников Республиканской партии), тогда как свое неодобрение высказали приблизительно 83% респондентов (22% из числа симпатизирующих республиканцам).

Опрос проводился среди 2 265 американских граждан.

Напомним, конституционное право на аборты в США отменили на прошлой неделе.

"Страна" приводила по этому поводу мнение американской прессы.