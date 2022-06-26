Американские СМИ раскритиковали решение Верховного суда Соединенных Штатов, которым отменяется конституционное право на аборты.

В New York Times написали, что последствия этого решения будут разрушительными. В скором времени почти в половине штатов могут быть приняты законы, ограничивающие или запрещающие аборты. Без полного контроля над своим телом женщины потеряют способность быть равноправными членами американского общества.

В Washington Post считают, что это решение определенно убило то доверие к суду, которое оставалось. Штаты будут стремиться ввести уголовную ответственность за аборты. Жизни и индивидуальность женщин окажутся под угрозой.

Также в Wall Street Journal сообщают, что это тот редкий случай, когда суд повернул вспять, чтобы отменить конституционное право, которое он ранее признал.

Кроме того, как пишет Politico, трое из пяти судей, проголосовавших за отмену гарантий права на аборты, были назначены при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Принятое решение является частью его наследия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение об отмене права на аборт возвращает Америку на 150 лет назад. Президент США считает, что решение Верховного суда об отмене конституционного права на аборт лишит американских женщин контроля над своей жизнью, и призвал избирателей защищать свои права на предстоящих выборах.

Тем временем вслед за американским штатом Миссури запрет на проведение абортов объявил и Техас. Это уже второй штат США, который воспользовался решением Верховного суда, позволившего запрещать искусственное прерывание беременности.