Вслед за американским штатом Миссури запрет на проведение абортов объявил и Техас.

Это уже второй штат США, который воспользовался решением Верховного суда, позволившего запрещать искусственное прерывание беременности. Об этом сообщает The Texas Tribune.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что законы штата, запрещавшие аборты, теперь могут действовать в Техасе.

Запрет на триггерные аборты в Техасе должен вступить в силу через 30 дней после того, как Верховный суд вынесет свое окончательное решение, что обычно происходит через месяц после первоначального заключения.

Люди, делающие аборты, не будут преследоваться по закону, но врачи, делающие незаконные аборты, могут быть приговорены к пожизненному заключению или оштрафованы на сумму до 100 000 долларов.

При этом в Техасе будет разрешено делать аборты, если беременность угрожает жизни матери. Но для женщин, которые забеременели вследствие насилия, исключений нет.

Напомним, что американский суд постановил, что аборт является "вопросом глубокой моральной и социальной важности". Решение не означает, что аборты теперь неконституционны, но оставляет за отдельными штатами право решать, защищать ли право на аборт.

Президент США Джо Байден после этого заявил, что решение Верховного суда лишит американских женщин контроля над своей жизнью, и призвал избирателей защищать свои права на предстоящих выборах.