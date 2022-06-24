Решение об отмене права на аборт возвращает Америку на 150 лет назад, считает президент США Джо Байден.

Президент США заявил, что решение Верховного суда об отмене конституционного права на аборт лишит американских женщин контроля над своей жизнью, и призвал избирателей защищать свои права на предстоящих выборах.

Об этом сообщает Reuters.

"Это печальный день для суда и страны", —-сказал Байден в речи в Белом доме, назвав это решение жестоким.

Ранее "Страна" писала, что в начале мая Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года - разрешения на федеральном уровне абортов. Тогда сообщалось, что после публикации постановления аборты могут попасть под запрет в десятках штатов.

А сегодня Верховный суд США открыл дорогу к запрету абортов в стране, отменив историческое решение по прецедентному делу Роу против Уэйда 1973 года, которое гарантировало права на аборт во всех штатах. Теперь штаты смогут самостоятельно регулировать эту сферу. Суд посчитал, что американская конституция не дает права на аборт и вопрос должен регулироваться законодателями.

Практически сразу после решения Верховного суда США об отмене конституционное право на аборты первый американский штат уже заявил о запрете абортов. Это сделали в Миссури.