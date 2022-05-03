Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года - разрешения на федеральном уровне абортов. После публикации постановления аборты могут попасть под запрет в десятках штатов.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на черновик документа авторства судьи Сэмюеля Алито, который якобы выражает мнение большинства.

Судья Алито утверждает, что решение 1973 года было "непродуманным и глубоко ошибочным", из-за него появилось право, которое не упоминается в американской конституции.

Также газета сообщает, что документ был распространен среди судей 10 февраля и неизвестно, вносились ли в него правки.

Как отмечает издание, решение суда не считается окончательным до тех пор, пока оно не опубликовано, что, скорее всего, произойдет в ближайшие два месяца.

Если до конца июня решение действительно опубликуют в нынешнем виде, то десятки штатов смогут полностью запретить аборты благодаря отмене прецедентного решения полувековой давности.

Что такое дело Роу против Уэйда

Это дело стало одним из самых знаменитых в истории Верховного суда США, принятых во время резкой либерализации взглядов судей в 1960-х годах. Жительница Техаса, выступавшая под псевдонимом Джейн Роу, пожаловалась на прокурора своего округа из-за закона штата, запрещающего аборты. В январе 1973 года Верховный суд опубликовал предельно широкое решение: ссылаясь на право на частную жизнь, он признавал аборты фундаментальным правом граждан США. При этом судьи признавали и право государства на защиту женщины и плода.

Суд пришел к концепции баланса этих интересов: во время первого триместра беременности право на аборт не должно быть ограничено, во время второго штаты могут вводить разумные ограничения, а во время последних месяцев прерывание беременности возможно только при угрозе жизни или здоровью матери. Эти ограничения были уточнены судом в 1993 году - с тех пор аборт разрешено делать до срока, после которого плод может выжить.

Право на аборты уже полвека остается одним из главных внутриполитических вопросов в Америке.

Ранее "Страна сообщала, что в 2020 году Конституционный суд Польши поддержал запрет на аборты.

Это вызвало в стране волну протестов.