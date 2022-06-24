Верховный суд США открыл дорогу к запрету абортов в стране, отменив историческое решение по прецедентному делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое гарантировало права на аборт во всех штатах. Теперь штаты смогут самостоятельно регулировать эту сферу.

Суд посчитал, что американская конституция не дает права на аборт и вопрос должен регулироваться законодателями.

Напомним, Зеленского просят запретить в Украине аборты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.