На сайте президента Украины зарегистрировали петицию, в которой просят Владимира Зеленского запретить аборты в стране.

Автор петиции указывает на демографические проблемы - отток беженцев, гибель военных и мирных жителей. Поэтому для "возобновления прироста украинского народа" автор предлагает президенту запретить аборты.

"Российские оккупанты безбожно уничтожают украинцев, давайте не позволим украинским родителям повторять действия российских оккупантов и запретим уничтожать украинских детей, наше будущее", - пишет автор.

"С 23 марта петиция набрала 189 подписей, вероятно, с текущими темпами, через 89 дней она нужного количества голосов может и не набрать",- комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".



Ранее сообщалось, что петиция о снятии запрета на выезд мужчин из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Однако Зеленский заявил, что не будет отменять запрет. При этом Кабмин все же выделил категории мужчин, которым разрешил выезжать из страны.

Также сообщалось, что Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян.