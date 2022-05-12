Сенат США заблокировал законопроект, который мог закрепить право на аборт в федеральном законе. За проголосовали 49 сенаторов при необходимых 60. Против высказался 51 конгрессмен, включая представителя Демократической партии Джо Манчина.

Президент США Джо Байден осудил республиканцев, которые заблокировали проект закона, и призвал голосовать за представителей Демократической партии на ноябрьских выборах.

Законопроект был выставлен на голосование после утечки черновой версии документа Верховного суда, который отменяет результаты решения по делу "Роу против Уэйда", закреплявшего в стране на федеральном уровне право на аборт.

Ранее "Страна сообщала, что в 2020 году Конституционный суд Польши поддержал запрет на аборты. С 1993 года в Польше действовало положение, которое позволяло женщинам делать аборты в случае явных признаков неизлечимых проблем со здоровьем плода, которые могут угрожать его жизни или жизни матери или же если ребенок появился после изнасилования. Именно под такими предлогами 98% женщин прерывали беременность ранее.