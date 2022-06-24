Практически сразу после решения Верховного суда США об отмене конституционное право на аборты первый американский штат уже заявил о запрете абортов. Это сделали в Миссури.

Генеральный прокурор штата Эрик Шмитт заявил, что разрешение абортов в 1973 году привело к "гибели более 60 миллионов невинных людей", но теперь этому пришел конец.

Генпрокурор штата уже подписал закон о запрете абортов.

Ранее "Страна" писала, что в начале мая Верховный суд США проголосовал за отмену постановления по делу Роу против Уэйда 1973 года - разрешения на федеральном уровне абортов. Тогда сообщалось, что после публикации постановления аборты могут попасть под запрет в десятках штатов.

А сегодня Верховный суд США открыл дорогу к запрету абортов в стране, отменив историческое решение по прецедентному делу Роу против Уэйда 1973 года, которое гарантировало права на аборт во всех штатах. Теперь штаты смогут самостоятельно регулировать эту сферу. Суд посчитал, что американская конституция не дает права на аборт и вопрос должен регулироваться законодателями.

Право на аборты уже полвека остается одним из главных внутриполитических вопросов в Америке.