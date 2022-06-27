Лидер американской рок-группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов.

Об этом он сказал во время выступления группы в Лондоне.



"Я отказываюсь от своего гражданства (США - Ред.) и переезжаю сюда", – заявил Армстронг. Правда, непонятно, то ли в шутку, то ли всерьез.



Также музыкант выразил разочарование в связи с текущей ситуацией в Соединенных Штатах.

Напомним, на прошлой неделе Верховный суд США открыл дорогу к запрету абортов в стране, отменив историческое решение по прецедентному делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое гарантировало права на аборт во всех штатах. Суд посчитал, что американская конституция не дает права на аборт и вопрос должен регулироваться законодателями.

Ведущие американские издания жестко раскритиковали решение Верховного суда. Так, в Washington Post считают, что это решение определенно убило то доверие к суду, которое еще оставалось у американцев.

А президент США Джо Байден заявил, что решение об отмене права на аборт возвращает Америку на 150 лет назад.