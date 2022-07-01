71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Об этом говорят данные опроса, проведенного исследовательской службой Harvard/Harris, сообщает Yahoo News.

При этом, как сообщает издание, 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.

Ранее "Страна" сообщала, что около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны. Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете. Согласно результатам исследования, приведенное мнение разделяют 37% из тех, кто хранит оружие дома. Причем подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец. Такая же точка зрения наблюдается у 20% демократов и 35% людей, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий США.

Также мы писали о другом опросе, согласно которому доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого за всю историю опросов уровня и составила 38%.