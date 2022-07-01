Граждане США глубоко разочарованы в руководстве государства. Около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны.

Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете.

Согласно результатам исследования, приведенное мнение разделяют 37% из тех, кто хранит оружие дома. Причем подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец. Такая же точка зрения наблюдается у 20% демократов и 35% людей, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий США.

Кроме того, организаторы опроса выяснили, что 49% "все сильнее чувствуют себя чужаками в своей собственной стране", это беспокоит 69% убежденных республиканцев. Среди убежденных демократов это число составило 38%.



Большинство американцев согласны с мнением, что правительство "коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям". Так считают 73% убежденных республиканцев, половина демократов и две трети людей, не поддерживающих основные партии страны.



Опрос проводился с 19 по 23 мая, участие в нем приняла 1 тысяча американцев. Допустимая погрешность составляет 3,53%.

Ранее "Страна" писала о другом опросе, согласно которому доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.

А еще одно исследование показало, что более половины (52%) американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.