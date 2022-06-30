У более чем половины американцев за последний год ухудшилось материальное положение
Более половины (52%) американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. И лишь 31% довольны политикой Джо Байдена в этой сфере.
Такие результаты опроса опубликовала газета The New York Times.
Американцы обеспокоены не только собственным финансовым положением, но также и общей экономической ситуацией в США и состоянием рынка труда в стране. Высокие темпы инфляции волнуют более 90% опрошенных, 70% из которых ею "очень встревожены".
Отмечается, что еще в апреле взгляды населения на ценовую политику были менее пессимистичными: сильно обеспокоены ростом цен были 63%.
В целом население все слабее поддерживает меры, предпринятые правительством Байдена в рамках борьбы с инфляцией: доволен ими только 31% опрошенных. Среди демократов эта цифра выше и составляет 58%, 15% из которых меры "сильно" одобряет.
До недавних времен беспокойство об инфляции скрашивалось хорошим состоянием рынка труда: в апреле 60% американцев считали хорошей идеей поиск работы, а в июне их число упало до 47%.
Как писала "Страна", рейтинг президента США снижается уже три недели подряд. К середине июня он составил 39%.
Между тем Байден во всех внутриамериканских проблемах винит Россию.