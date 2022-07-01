Доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы, снизилась до рекордно низкого уровня и составила 38%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup.

Показатель оказался самым низким за всю историю исследований института, начиная с 2001 г. В прошлом году он был на уровне 43%, а своего максимального значения достиг в 2003 году, когда 70% жителей США в высшей степени гордились тем, что они американцы.

Опрос выявил также 22% "умеренно гордых" и 9% тех, кто едва гордится быть американцем. В то же время 4% респондентов не видят в своем гражданстве никакого повода для гордости.

Ранее "Страна" приводила данные другого нового опроса, согласно которому 52% американцев считают, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. И лишь 31% довольны политикой Джо Байдена в этой сфере. При этом высокие темпы инфляции в США волнуют более 90% опрошенных, 70% из которых ею "очень встревожены".

Также мы рассказывали, что рейтинг президента США Джо Байдена снижается уже три недели подряд. К середине июня он составил 39%. 56% респондентов не одобряют работу президента.