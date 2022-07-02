Максимальный годовой доход в американской администрации составил $191,3 тысяч.

Такие данные приведены в отчете, опубликованном в пятницу конгрессом США.

Максимальный оклад из всех 474 сотрудников администрации оказался у старшего политического советника по транспорту Луизы Паевонски. При этом она указана в качестве прикомандированного сотрудника.

Сразу за ней с доходом в $180 тысяч идут 24 сотрудника, среди них:

пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер;

глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз;

глава президентской администрации Рональд Кляйн;

советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Не получают никаких денег сразу 16 человек. Среди них старшие политсоветники по реформе системы медпомощи Джон Баркет, по общественному здоровью Седжал Хатхи и по вопросам демократии и защиты прав голосования Джастин Левитт.

У видеопродюсера в Белом доме зарплата более $49 тысяч, у стенографиста - более $67 тысяч, а секретарь-референт получает более $164 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что средняя зарплата в Украине может опуститься до уровня 150 долларов в месяц уже в ближайшее время.

Также мы писали, что в Украине снижается средняя зарплата из-за нехватки вакансий.