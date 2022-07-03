Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году.

Об этом сообщает в субботу газета New York Post со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По сведениям издания, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

"Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся", - сказал источник.

Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.

Ранее мы писали, что 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.

Также "Страна" сообщала, что офис Дональда Трампа в день его рождения 14 июня устроил опрос о том, поддержат ли его на президентских выборах. Сын политика, Дональд Трамп-младший, в рассылке заявил, что нуждается в ответе и предлагает уже сейчас решить, голосовать ли за бывшего президента "в третий раз".