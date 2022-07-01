Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что расследующий штурм Капитолия комитет хочет помешать ему баллотироваться в 2024 году.

Он обвинил законодателей в распространении выдуманных историй о его причастности к тем событиям, подобных рассказу о том, как он якобы пытался схватить сотрудника секретной службы, отказавшегося везти его в здание конгресса 6 января 2021 года.

По словам политика, опросы общественного мнения демонстрируют невиданную поддержку избирателями. Не отвечая прямо на вопрос о планах на 2024 год, Трамп не исключил, что его партнером в гонке станет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис.

Ранее "Страна" анонсировала выступление федерального судьи в отставке Майкла Латтига перед комитетом Палаты представителей, расследующим беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года. Ожидалось, что он заявит об усилиях бывшего президента Трампа по отмене результатов выборов 2020 года.

Между тем в окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году. Трамп еще не принял окончательного решения и ждет удобного момента, чтобы объявить об этом, уверены в его окружении.