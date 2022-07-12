"Российская военная машина все еще получает много денег от нефти". Статья с таким заголовком появилась у Bloomberg сегодня вечером.

"Повышение ставки экспортной пошлины на сырую нефть, отгружаемую из России в июле, помогло Кремлю пережить падение потоков в первую полную неделю июля. Ставки пошлин выросли на 23% в период с июня по июль, что принесло Кремлю дополнительные 1,42 доллара за баррель с каждого груза, отправляемого из страны. Это помогло России справиться с 15-процентным падением поставок сырой нефти за неделю до 8 июля, а выручка сократилась всего на 3 миллиона долларов, или 2%", - пишет издание.

По словам автора материала, относительные изменения объемов российских поставок сырой нефти за границу и немедленные доходы Кремля от них не будут удобными для промышленно развитых стран Большой семерки. На них оказывается давление, чтобы найти способ нанести вред России, не повышая при этом цены на нефть. Пытаясь добиться этого, министр финансов США Джанет Йеллен продвигает план ограничения цен на российскую нефть, чтобы сохранить объемы экспорта и ударить по доходам правительства.

Администрация США будет использовать переговоры со странами, включая Индию и Японию, чтобы заручиться поддержкой ценового предела, который позволит покупателям получить доступ к страховым и транспортным услугам, необходимым для отгрузки российской нефти, только в том случае, если нефть будет куплена по цене ниже согласованной.

"Однако нет никаких гарантий, что Россия согласится поставлять свою нефть на таких условиях, даже если покупатели подпишутся под этим планом", – резюмирует издание.

На прошлой неделе в России заявили о $2,4 млрд сверхдохода на продаже нефти в июне. В июле в Москве ждут дополнительные $4,5 млрд дохода.

А в июне западная пресса писала, что после введения санкций РФ благодаря Китаю и Индии зарабатывает на нефти больше, чем до начала войны.