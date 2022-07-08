В Украине суд арестовал активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на более чем 2,1 млрд гривен.

Об этом сообщает СБУ, которая провела расследование.

Арест наложен на корпоративные права и 46 объектов недвижимого имущества 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются указанные российские госкорпорации.

СБУ установила, что часть прибыли этих предприятий шла на войну РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

"Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев переписать их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал корпоративные права компании Brocard - лидера по продаже косметики в Украине. Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины. Компания принадлежит россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети 'Л'Этуаль'.

Также по запросу СБУ арестовали корпоративные права туристического агентства TUI, которой владеет российский бизнесмен Мордашов.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.