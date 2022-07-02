Подольский районный суд Киева наложил арест на 100% корпоративных прав крупнейшей в Украине сети по продаже косметики Brocard, принадлежащей кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее – россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети 'Л'Этуаль'.

Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины еще 18 мая, но известно об этом стало только сейчас.

Суд запретил Володиной и ее представителям отчуждать корпоративные права в ООО "Брокард-Украина", но в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения об изменении владельца – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding.

После этого адвокаты Брокард-Украина попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд удовлетворил ходатайство Брокард-Украина, но частично. Арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили сменить директора и местонахождение юридического лица.

Ранее СБУ заявила об аресте корпоративных прав одного из крупнейших туристических агентств Украины. По данным спецслужбы, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке РФ.

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