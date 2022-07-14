Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала войны с Россией. Она превысила 7,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщила помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис.

"С 24 февраля мы предоставили Украине более 7,3 миллиарда долларов военной помощи Украине", — отметила чиновница в рамках мероприятия Центра стратегических и международных исследований.

По словам Люьис, переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников. Она также указала, что Вашингтон не только ищет возможность помочь Украине, но и изучает вопросы безопасности на восточном фланге.

При этом один из сотрудников Госдепа - помощник Энтони Блинкена по проблемам оборота наркотиков Тодд Робинсон - на просьбу журналистов оценить утверждение, что Вашингтон этой помощью только затягивает конфликт, заявил, что "мы будем с Украиной до конца".

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