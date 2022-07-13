НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на присоединении страны к альянсу.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

"Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - сказал он.

Между тем, как писала "Страна", Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества армий государств - членов НАТО (МИР). Членство в программе МИР означает, что Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

Также мы сообщали, что Украина предложилат НАТО создать военный хаб на своих восточных границах - например, в Польше. Существование такого хаба будет способствовать евроатлантическому прогрессу страны, а также сыграет роль в обеспечении безопасности границ.