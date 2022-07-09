Украина предлагает НАТО создать военный хаб на своих восточных границах - например, в Польше.

Такое предложение озвучила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на круглом столе по теме: "От Мадрида до Мадрида: 25 лет особого партнерства между НАТО и Украиной", сообщает "Укринформ".

Она полагает, что существование такого хаба будет способствовать евроатлантическому прогрессу страны, а также сыграет роль в обеспечении безопасности границ.

"В качестве модели можно взять уже успешно функционирующий подобный проект хаб НАТО-Юг", - предлагает Джапарова.

Решение о создании хаба НАТО-Юг в Неаполе было принято в 2017 года для более оперативного реагирования угроз, исходящих с этого направления.

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