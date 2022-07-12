Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества армий государств-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

О членстве в программе МИР Украине уже сообщили официальными дипломатическими каналами. Кроме того, украинский флаг будет включен в шаблон оформления всех документов МИР.

Членство в программе МИР означает, что Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

"Украина имеет мощный IТ-потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – отметил Резников.

Ранее мы писали, что Украина предлагает НАТО создать военный хаб на своих восточных границах - например, в Польше. Существование такого хаба будет способствовать евроатлантическому прогрессу страны, а также сыграет роль в обеспечении безопасности границ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.