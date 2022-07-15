Офис президента вышел с инициативой создать в Верховной Раде временную специальную комиссию (ВСК), которая будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от западных партнеров.

Это можно считать ответом на все громче звучащие обеспокоенные голоса на Западе, и прежде всего в США, о судьбе вооружений, поставляемых Украине для войны с Россией.

Традиционно украинские власти называли предположения о якобы махинациях с поставками, в том числе перепродажу оружия на сторону, фейками и "российскими нарративами". Но теперь решили создать специальную комиссию.

Что происходит сейчас с темой контроля за оружием, почему она возникла и какие могут быть последствия в ее развитии? разбиралась "Страна".

От отрицания до спецкомиссии

Дискуссия о судьбе западных вооружений, поставляемых ВСУ, разгорелась буквально на прошлой неделе.

Какие-то разговоры на эту тему велись и раньше, но все было негромко и обычно украинские власти отвечали на них обвинениями в подыгрывании российской пропаганде.

Но ситуация изменилась после выступления конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц, которая родом из Украины.

Как писала "Страна", Спартц в открытом письме американскому президенту Джо Байдену высказала претензии к деятельности главы ОП Андрею Ермаку, в отношении которого якобы существуют подозрения в работе на Москву. Но дело не только в Ермаке, как позже разъяснила Спартц, а в том, что, по ее словам, у США возникли серьезные вопросы по поводу судьбы своей военной помощи на миллиарды долларов.

Республиканка настаивает, что у Вашингтона нет возможности проводить аудит поставок после попадания оружия в Украину. А оно может очутиться даже "в Сирии и России". По ее словам, украинскому руководству предложили механизм контроля "без лишней бюрократии", но его на Банковой отклонили.

В ответ на Спартц посыпались обвинения из Украины - в том числе на официальном уровне - в подыгрывании Кремлю и попыткой подорвать союзнические отношения Киева и Вашингтона, а также сорвать дальнейшие поставки оружия. С критикой в ее адрес выступили и коллеги из Демпартии по Палате представителей.

Но, похоже, Белый дом почувствовал здесь для себя опасность попадания вопроса во внутриамериканскую повестку. Теоретически республиканцам в подобных заявлениях будет легко перевести фокус с Украины на Байдена и его партию. Мол, демократы не хотят организовать должный контроль за использованием многомиллиардной западной помощи Украине.

Поэтому в заявлении координатора совета по нацбезопасности при Байдене Джона Кирби было сказано, что администрация президента США разделяет обеспокоенность, "высказанную членами Конгресса" о необходимости "надлежащей ответственности за материалы, которые получает Украина".

Причем, по словам Кирби, Киев разделяет позицию о контроле над судьбой поставок и "готов работать" с Вашингтоном по этому вопросу.

По всей видимости, сторон в этой дискуссии даже больше двух, так как западная пресса пишет о нескольких неназванных государствах - членах НАТО, обсуждающих с Украиной ужесточение контроля над поступающими вооружениями.

Еще раньше тревогу по поводу возможности ухода используемого на войне в Украине оружия организованной преступности в Европе выразили и в Евросоюзе.

Еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон на встрече с министрами внутренних дел ЕС в Праге сказала, что Евросоюз создаст в Молдове хаб, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины, организованной преступными группами в Европе.

Она заявила, что "не все многочисленное оружие в Украине находится в правильных руках".

"Поэтому вместе с Украиной и соседней Молдовой ЕС хочет бороться с организованной преступностью", - добавила она.

Правда, звучат из Европы и другие голоса.

Спикер ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано заявил, что "Россия положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками. У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии".

Впрочем, такие заявления не снимали вопросов, которые шли от других источников.

И, вероятно, с учетом всех этих факторов, Ермак и объявил, что хотел бы предложить Верховной Раде создать временную специальную комиссию по изучению "вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от партнеров".

"Парламент, как законодательный орган, должен быть привлечен к контролю за оборонной помощью союзников. Наша цель - максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения", - заявил Ермак.

При этом он сказал, что все полученное оружие находится на учете и отправляется на фронт, "и теперь этот процесс станет еще более открытым". А это, по мнению Ермака, "лучший рецепт против российских манипуляций и фейков".

"Белый дом отреагировал, потому что замаячила угроза появления нового повода для межпартийной борьбы. Но в интересах Демпартии, чтобы Украина тоже предложила что-то конструктивное в ответ на критику. Чтобы не было вопросов, почему в свете нехороших подозрений и опасений Вашингтон как ни в чем не бывало продолжает помогать Киеву", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Сроки разнятся

Теперь подробнее о механизме парламентского контроля, предложенном Ермаком. Согласно регламенту, Рада создает ВСК принятием соответствующего постановления, в котором описывает состав комиссии, задачи, срок работы и отчета.

Формируется комиссия с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп. Председатель ВСК, его заместитель и секретарь комиссии не могут принадлежать к одной фракции или депгруппе.

В указанный при создании ВСК срок, но не позднее, чем через шесть месяцев с момента голосования за нее, комиссия должна отчитаться о выполненной работе. После обсуждения результатов ВСК в соответствующих комитетах и на пленарном заседании Рада голосует за роспуск комиссии или за продолжение ее работы на определенный срок.

Член комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Павел Фролов ("Слуга народа", СН), который возглавляет конкретно регламентный подкомитет, сообщил "Стране", что процедурные вопросы в деле созыва ВСК возьмет на себя его комитет.

"Инициировать извне создание комиссии нельзя. Могу спрогнозировать, что заявку подаст, скорее всего, наша фракция, а секретариат комитета займется подготовкой необходимых бумаг. Пока что председатель комитета ничего не расписывал на членов комитетов, хотя он не всю поступающую в комитет документацию отправляет в общую рассылку", - сказал нам парламентарий.

При этом он считает ВСК "достаточно эффективным инструментом" парламентского контроля.

"Например, комиссия по защите инвесторов, глава которой моя коллега Галина Янченко, очень эффективная", - отметил депутат Фролов, напомнив о создании недавно ВСК по вопросам международного гуманитарного и уголовного права в условиях агрессии (то есть по военным преступлениям), которую возглавил Александр Бакумов.

В комментарии "Стране" представитель президента Украины в КСУ народный депутат Федор Вениславский (СН), который состоит в оборонном комитете, считает, что идею комиссии о западных поставках поддержит не только СН, а "практически все политические силы, представленные в парламенте".

"Поэтому этот вопрос может быстро решиться. Думаю, что от момента регистрации инициативы - если она будет - до момента голосования за ВСК пройдет неделя-две. От этого зависит дальнейшее получение Украиной необходимого оружия. Поэтому я думаю, что проблем с созданием такой комиссии не будет. Безусловно, нужно продемонстрировать на уровне парламентского контроля, что поступающее вооружение идет на фронт и у наших партнеров нет поводов для беспокойства", - заявил нам депутат Вениславский.

"Мы точно создадим эту ВСК, нет желания спустить ее на тормозах. Проблема, чтобы туда вошли компетентные люди. А они по большей части уже заняты в каких-то других комиссиях, в том числе и оставшихся исключительно на бумаге. Надо их вывести из состава или вообще распустить эти комиссии, а это не быстро делается. Наверное, большая часть людей из комиссии по "вагнеровцам" перейдет в эту ВСК. Предположу, что до конца июля вопрос создания будет решен: не на ближайшем заседании, но, скорее всего, через одно", - говорит источник в руководстве СН.

Вместе с тем, как сообщил "Стране" глава фракции СН Давид Арахамия, с инициативой о создании комиссии выступил народный депутат от партии "Голос" Рустем Умеров.

"Мы сейчас готовим предложения относительно будущих членов комиссии от нашей фракции. Если все вовремя предоставят кандидатуры, в принципе, в ближайший понедельник или во вторник проголосуем за ее создание", - заверил Арахамия "Страну".

"Сам Давид не хочет этим вопросом занимается", - говорит близкий к Арахамии собеседник во фракции СН, не уточняя детали.

Тлеющий вопрос

Почему ОП выбрал именно вариант ВСК в ответ на западные требования о надзоре над поставками?

Как считает политолог Руслан Бортник, отчеты комиссии будут документальным подтверждением - в первую очередь для Запада - целевого использования поступающего вооружения.

"Они смогут сказать: вот, наши действия прозрачны для союзников", - комментирует эксперт "Стране".

Но есть и другой аспект. В комиссию войдут представители самых разных фракций парламента, а также других ветвей власти.

"Это позволит ОП разделить со всеми ними ответственность за ситуацию с оружием, чтобы никто ее не "шатал", не ябедничал на руководство Офиса западным посольствам и высокопоставленным визитерам. Причем тут имеются в виду не только политические оппоненты, но и "предатели" внутри самой команды власти. ВСК будет эдакой политической подстраховкой", - говорит Бортник "Стране".

При этом он сомневается, что с созданием ВСК вопрос учета вооружений потеряет актуальность.

Внимание к нему будет поддерживать и Россия, которой нужно дискредитировать Украину в этом плане, и озабоченные судьбой оружия западные союзники.

"Обсуждение, скандалы вокруг этой темы станут постоянным фоном. Москва будет стараться выставить Киев ненадежным союзником Запада, который перепродает поставки на сторону и даже самими россиянам. Западная Европа захочет удостовериться, что это не так. За администрацией Байдена тянется шлейф печального афганского опыта, когда брошено было военное имущество на миллиарды долларов. Чтобы республиканцы не присовокупили к этому еще и подозрения относительно Украины (мол, смотрите, американские налогоплательщики, куда уходят ваши деньги!), демократам придется то и дело возвращаться к этому вопросу. Нас ждет долгий сериал", - полагает Бортник.

Учитывая, что большинство в парламентской комиссии, как обычно, будет от "слуг народа", то с какими выводами будет утвержден отчет, предположить несложно. Другой вопрос, что вошедшие туда люди Порошенко могут попытаться "покачать зраду", но в таком случае они рискуют нарваться на обвинения в подыгрывание Кремлю. Так как понятно, что любые сомнения в целевом использовании западной помощи могут поставить под вопрос дальнейшие поставки оружия.

Также очевидно, что на Западе далеко не все поверят выводам этой комиссии. И те же республиканцы могут продолжать поднимать вопрос. Но в реальности это мало повлияет на политику Вашингтона в отношении поддержки Украины. Единственное, что может ее притормозить - это скандал, связанный с доказанными обвинениями в том, что оружие "уходит налево". Но пока таковых нет.

Правда, как говорит "Стране" источник в политических кругах, для украинской власти есть опасность, что американцы на каком-то этапе захотят сами начать контролировать поставки или заставить Киев отчитываться перед какой-то специальной комиссией Конгресса.

"Создание парламентской комиссии Верховной Рады - это одно дело. Понятно, каким будет ее отчет. А вот если Вашингтон захочет вдруг сам контролировать использование помощи - тот тут может быть очень серьезный конфликт с украинской властью. Потому что проконтролировать расход чего-либо во время любой войны - дело крайне трудное и крайне неприятное для тех, кого проверяют. Представьте, например, что Рузвельт требовал бы от Сталина отчет, как тот использовал переданные ему по ленд-лизу грузовики и самолеты. Поэтому главное для Зеленского сейчас не допустить, чтобы тема с сомнениями относительно целевого использования западной помощи вышла на такой уровень, когда станет вопрос о внешнем контроле. И создание парламентской комиссии - один из способов, чтобы купировать эту потенциально опасную тему в самом зародыше", - говорит источник.