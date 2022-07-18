В Никопольском районе Днепропетровской области продолжается воздушная тревога, объявленная сегодня в 12.38.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

На данный момент тревога длится уже почти 8 часов.

Напомним, в ночь на 18 июля россияне несколько раз ударили из РСЗО по Никополю Днепропетровской области.

Более 60 снарядов было выпущено по жилым кварталам и городской инфраструктуре. По предварительным данным, в результате обстрела пострадала 75-летняя женщина, она находится в больнице.

Разрушено около 10 частных домов. Поврежден водовод и газопровод на одной из улиц. Повреждены больница, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Ранее мы писали, что в Никополе после обстрела из-под завалов дома достали тела двух погибших.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.