В Никополе Днепропетровской области после ракетного удара из-под завалов достали тела двух убитых людей. Об этом заявил глава ОВА Валентин Резниченко у себя на странице в Telegram.

"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее", - говорится в сообщении.

В то же время Резниченко уточнил, что всего по городу были выпущены 53 ракеты.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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