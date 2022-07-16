В Харьковской области сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил губернатор Харьковсокй области Олег Синегубов у себя в Telegram-канале.

"3 человека погибли – 2 мужчин 60 и 68 лет, а также женщина 70 лет. Еще 3 людей медики госпитализировали. Уничтожен жилой многоэтажный дом, повреждены школа и магазин стройматериалов", - рассказал он.

Также Синегубов уточнил, что сейчас на месте взрывов работают все профильные службы, а спасатели продолжают разбирать завалы.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.