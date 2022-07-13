В ночь с 12 на 13 июля российские войска обстреляли и РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. В результате повреждена линия электропередач, без света остались порядка 6 тысяч абонентов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Рениченко.

По его данным, под обстрел попали Никополь и две громады - Червоногригоровская и Мировская. В результате удара Червоногригоровка и два села остались без света. Сейчас на месте работают аварийные бригады электриков.

В Мировской громаде повреждено заведение социальной инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.

По данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, в результате обстрела в пригороде Никополя вспыхнул пожар. Также он пишет, что в одном и медучреждений района взрывной волной повредило окна.

Кроме того, как сообщил Лукашук, свои удары россияне хотели скорректировать при помощи беспилотников. Силы ПВО сбили два и них.

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