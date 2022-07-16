Под Черкассами во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Жителей просят оставаться в укрытиях
В Черкасской области очевидцы информируют о звуках взрыва.
Об этом сообщает "Общественное" в Telegram.
В области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Кроме того, в настоящее время тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и Крыма.
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