В Черкасской области очевидцы информируют о звуках взрыва.

Об этом сообщает "Общественное" в Telegram.

В области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Кроме того, в настоящее время тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и Крыма.

Ранее мы писали, что 26 июня после ракетного удара по Черкасской области погиб человек, пятеро пострадали. Был поврежден объект инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.