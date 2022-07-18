Отстранение с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона.

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет", - заявил Смирнов.

Он связал отстранение с тем, что "президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников".

В ближайшее время пройдут служебные проверки, после чего президент определится, вносить ли представления об увольнении Венедиктовой и Баканова в парламент, заявил Смирнов.

Ранее Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова и Венедиктову с их должностей. Одной из причин он назвал большое количество предателей.

"Страна" детально анализировала подоплёку отставки Баканова, которая связана с задержание экс-главы СБУ Крыма и конфликтом с руководителем ОП Андреем Ермаком.

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Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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