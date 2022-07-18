Вчерашнее решение президента Украины Владимира Зеленского по генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову – это самые громкие и крупные кадровые перемены в Украине с начала войны.



При этом обращает на себя внимание тот факт, что президент выбрал форму отстранения от должности. А не обратился в Раду с просьбой отправить в отставку обоих (такая процедура их увольнения предусмотрена Конституцией). Причем голосов в парламенте наверняка хватило бы.



Два возможных объяснения этому публикует Telegram-канал "Политика Страны":

Зеленский еще не решил точно – хочет ли он увольнять Баканова и Венедиктову либо по итогу расследования восстановить их в должности (такая возможность по закону имеется). Однако с учетом жестких комментариев, которые уже дал президент по поводу отстранения главы СБУ и генпрокурора, их восстановление выглядит маловероятным. По сути, Зеленский им уже выписал "волчий билет".



Зеленский абсолютно не доверяет обоим, а потому хотел максимально быстро лишить их возможности влиять на какие-либо решения. Ведь если идти по процедуре увольнения через Раду, то это заняло бы определенное время – внесение представления в Раду, рассмотрение на комитете, вынос решения на голосование.



С учетом скорости прохождения вопросов в парламенте в условиях войны это могла быть, конечно, не сильно длительная процедура. Но минимум полдня у Баканова и Венедиктовой было бы от того момента, как они узнали бы о представлении президента, и до того, как они были бы уволены. И не исключено, что Зеленский посчитал, что даже такое время им давать нельзя. Опасался ли он, что генпрокурор и глава СБУ за это время закроют какие-то уголовные дела, или уничтожат их материалы, или еще что-то сделают – вопрос открытый. Но скорость, с которой президент решил убрать их с занимаемой должности, крайне показательна.

Напомним, Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Кулинича.

Также мы писали, что Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от руководства СБУ с очень жёсткой формулировкой - по статье 47: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Также "Страна" публиковала подробности задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.