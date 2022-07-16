По информации источников "Страны" задержанный экс-начальник крымской СБУ Олег Кулинич был задокументирован на общении с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем, который после Майдана живет в России.

Олег Кулинич был уволен со своего поста президентом в марте 2022 года.

После этого занимал должность помощника главы СБУ Баканова.

Отметим, что "Страна" ещё в прошлом году писала о Кулиниче. В том числе и о том, что он закончил Академию ФСБ.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.