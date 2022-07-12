Следователи "активно применяют" новую статью за коллаборационную деятельность. Каждый день в реестр вносится более 10 новых уголовных производств по этой статье, а всего их - более 900.

Об этом сообщили в МВД.

"Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности – помощь армии России, распространение русской пропаганды, добровольное участие в оккупационных "органах власти", - сообщили в МВД.

Большинство подозреваемых - на оккупированных территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно. Привлечь к ответственности удалось 163 человека.

Напомним, что закон о коллаборантах в Украине вступил в силу в конце апреля. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

"Страна" разбиралась, кого Украина будет считать коллаборантами и подпадут под новый закон, например, учители на оккупированных территориях.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.