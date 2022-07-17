Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сделал акцент на необходимости назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который выиграл конкурс.

Известно, что конкурс выиграл детектив НАБУ Клименко - его кандидатуру поддержали в том числе и западные структуры.

Но другой претендент на эту должность через суд заблокировал утверждение итогов конкурса (заселение апелляционного суда по этому поводу намечено как раз на завтра).

Близкие к западным структурам грантовые организации обвиняли Офис президента в том, что это он руками суда хочет "снести" результаты конкурса, чтоб не назначать главой САП неудобного себе кандидата.

Теперь же Зеленский заявил: "Нужно назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который избран. Дело за конкурсной комиссией".

"В общем-то поддержал назначение Клименко, но сделал оговорку - "дело за конкурсной комиссией".

А комиссия эта собирается сейчас с большим трудом. То кворума нет, то ещё какие-то проблемы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Еврокомисся хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Отметим, что главы САП в Украине нет ещё с 2020 года, и все это время Банковая через генпрокурора может влиять на работу этого органа (а значит и на работу НАБУ).

Ранее мы писали, что в апреле начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань был назначен исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вместо главы САП Максима Грищука, который пошел служить в территориальную оборону.