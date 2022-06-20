На заседании парламента, в понедельник, 20 июня, нардепам не хватило четырех голосов в поддержку правки к закону о том, что при отсутствии руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, все его полномочия осуществляет заместитель САП, а не генпрокурор.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, при этом выдвинув ряд условий, которые Киеву необходимо выполнить. Среди них был вопрос и по САП.

ЕК хочет, чтобы Украина завершила отбор и назначила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры "путем утверждения определившегося победителя конкурса".

Отметим, что главы САП в Украине нет ещё с 2020 года и все это время Банковая через генпрокурора может влиять на работу этого органа (а значит и на работу НАБУ).

"Сегодня эту ситуацию в Раде хотели исправить, но, как водится, не хватило голосов", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы рассказывали, почему по этому пункту много противоречий между тем, чего хотят в Европе, и на что настроены украинские власти.