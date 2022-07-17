Президент Владимир Зеленский в своём видеообращении в воскресенье, 17 июля, говорит об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении.

В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил от должности Ирину Венедиктову. И. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко.

Также "Страна" рассказывала о подоплёке отставки главы СБУ Ивана Баканова.