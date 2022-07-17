На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием не допустить принятия закона о легализации оружия.

"Мы не уверены в нашей правоохранительной системе, а также в том, как люди будут проходить проверку на состояние психического, физического здоровья, будет ли кто-то это контролировать", – пишет автор петиции.

Также в качестве отрицательного примера приводится США, где свободное владение оружием регулярно приводит к массовым убийствам.

Пока эти аргументы поддержку не получили: за шесть дней – всего 76 подписей.

Напомним, президент Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский обсудили легализацию владения оружием. Отдельное внимание было уделено внедрению Единого реестра оружия с полноценным функционалом, который способен вывести взаимодействие граждан и органов полиции на качественно новый уровень в деле цивилизованного легального обращения оружия в Украине.

Ранее мы писали, что в Нацполиции озвучивали данные, по которым за время военных действий число преступлений в тылу, связанных со стрельбой, увеличилось на 37%. Связано это, как намекал глава Нацполиции Клименко, с бесконтрольной раздачей оружия в первые дни войны.