Президент Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский вчера встретились в Офисе президента и обсудили, среди прочего, легализацию владения оружием.

Об этом говорится на сайте президента.

"Отдельное внимание было уделено внедрению Единого реестра оружия с полноценным функционалом, который способен вывести взаимодействие граждан и органов полиции на качественно новый уровень в деле цивилизованного легального обращения оружия в Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, что за легализацию частного огнестрельного оружия министр внутренних дел высказывался еще 2 июня.

При этом в Нацполиции озвучивали данные, по которым за время военных действий число преступлений в тылу, связанных со стрельбой, увеличилось на 37%. Связано это, как намекал глава Нацполиции Клименко, с бесконтрольной раздачей оружия в первые дни войны.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.