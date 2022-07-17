Президент Украины Владимир Зеленский фактически дал понять, что непосредственным поводом для отстранения Ивана Баканова стало задержание экс-главы СБУ Крыма Кулинича, который был близким к Баканову человеком.

"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от руководства СБУ с очень жёсткой формулировкой - по статье 47: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Также мы публиковали подробности задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

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