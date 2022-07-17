Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил - около 50 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Такую оценку дал руководитель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC, передает Daily Mail.

Кроме того, по данным военного, с начала войны было уничтожено почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин.

Такие потери дают "абсолютную уверенность" в том, что Украина сможет одержать победу в войне, считает Радакин.

"Россия уже проиграла эту войну, учитывая их изначальные цели. Их целью был захват всей Украины. Этого не случилось и это никогда не случится", - сказал адмирал.

"Россия менее могущественное государство, чем это было в начале февраля", - резюмировал он.

Ранее другое британское издание Daily Mail сообщало, что Украина в месяц теряет по 20 тысяч погибших. Правда, источника этих данных газета не раскрывала. Но эта цифра фигурировала и в других британских медиа.

В начале июня также примерно в 20 тысяч западная разведка оценила и потери армии России.

При этом в Минобороны засекретили данные о потерях ВСУ, чтобы этим не пользовался враг.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.