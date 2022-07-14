Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии французскому телеканалу TF1.

Он также заявил, что "весьма пессимистичен" в вопросе перспектив конфликта.

"Лето, начало осени, несомненно, будет очень тяжелым, очень тяжелым", - заявил он, в частности, имея в виду ситацию на Донбассе.

Тем не менее он пообещал, что "Франция всегда сможет помочь Украине", и заверил, что "сделает все, чтобы остановить военные действия России".

Напомним, что еще на встрече G7 Джонсон и Макрон объявили, что появился шанс для перелома в войне. Но похоже, шанс пока не был использован.

Также Макрон обещал, что Евросоюз сделает все, чтобы Украина получила членство в ЕС по упрощенной процедуре.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.