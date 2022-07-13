На следующем этапе войны РФ сосредоточится на захвате Донецкой области, а затягивание боевых действий может привести к росту призывов к дипломатическому решению конфликта на Западе.

Об этом говорится в материале CNN.

Журналисты указывают, что сейчас за восток Украины сражаются две измученные армии.

В настоящий момент российские войска пребывают в "оперативной паузе", цель которой - восстановить силы и наладить логистические цепочки перед восстановлением активных и масштабных наступательных действий, пишет CNN.

РФ, вероятно, будет наступать в Донецкой области как ранее в Луганской - медленно и при активной поддержке артиллерии.

Украина же может вернуть под контроль Херсон, что ударило бы по логистике и моральному духу России.

Основной вызов для Украины - проблемы с логистикой. Страна получает много оружия из разных источников, и его сложно доставить на передовую.

В этой ситуации затягивание войны становится всё более вероятным, а экономическая ситуация на Западе будет всё больше влиять на поддержку Украины, несмотря на решимость, высказываемую западными лидерами.

"Даже если у вас есть воля (поддержать Украину), ваши возможности могут значительно уменьшиться, если экономика рухнет", - заявил старший научный сотрудник Отдела авиации и технологий Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.